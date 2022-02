மாநில செய்திகள்

‘நீட்’ குறித்து மக்கள் முன்னிலையில் தி.மு.க.வுடன் விவாதம்: “மு.க.ஸ்டாலின் சவாலை ஏற்கிறோம்” - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + Public debate on 'Need' with DMK: 'We accept MK Stalin's challenge' - Edappadi Palanisamy announcement

‘நீட்’ குறித்து மக்கள் முன்னிலையில் தி.மு.க.வுடன் விவாதம்: “மு.க.ஸ்டாலின் சவாலை ஏற்கிறோம்” - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு