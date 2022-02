மாநில செய்திகள்

தி மு க ஆட்சி மீது மக்களுக்கு அதிருப்திநகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் அ தி மு க 100 சதவீத வெற்றிபெறும்ஓ பன்னீர்செல்வம் பேட்டி + "||" + DMK People's dissatisfaction with the regime AIADMK loses in urban local body elections 100 percent successful Interview with O. Panneerselvam

தி மு க ஆட்சி மீது மக்களுக்கு அதிருப்திநகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் அ தி மு க 100 சதவீத வெற்றிபெறும்ஓ பன்னீர்செல்வம் பேட்டி