மாநில செய்திகள்

தமிழக பட்ஜெட்டில் ஏராளமான புதிய திட்டங்கள் வரப்போகின்றன - தேர்தல் பிரசாரத்தில் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி + "||" + Numerous new projects are coming up in the Tamil Nadu budget - First Minister MK Stalin's commitment in the election campaign

தமிழக பட்ஜெட்டில் ஏராளமான புதிய திட்டங்கள் வரப்போகின்றன - தேர்தல் பிரசாரத்தில் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி