மாநில செய்திகள்

பிரதமா், கவர்னரை வம்புக்கு இழுத்தால் கடுமையான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் - தி.மு.க.வுக்கு அண்ணாமலை எச்சரிக்கை + "||" + Prime Minister, dragging the governor into a brawl could have dire consequences - Annamalai warns DMK

பிரதமா், கவர்னரை வம்புக்கு இழுத்தால் கடுமையான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் - தி.மு.க.வுக்கு அண்ணாமலை எச்சரிக்கை