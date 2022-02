மாநில செய்திகள்

60 லட்சம் பணியிடங்களை நிரப்பக்கோரி மத்திய அரசுக்கு கடிதம் அனுப்பும் போராட்டம் + "||" + 60 lakh vacancies to be filled Struggle to send a letter to the Central Government

