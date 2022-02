மாநில செய்திகள்

சுகாதார ஊழியர்களுடன் அரசு செயலாளர் பேச்சுவார்த்தைபதவி உயர்வு படிகளை உயர்த்தித்தர உறுதி + "||" + Secretary of State talks with health workers Promotion, make sure to raise the steps

சுகாதார ஊழியர்களுடன் அரசு செயலாளர் பேச்சுவார்த்தைபதவி உயர்வு படிகளை உயர்த்தித்தர உறுதி