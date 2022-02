மாநில செய்திகள்

செல்போனில் விளையாடிய மாணவன் - தட்டிக் கேட்ட ஆசிரியருக்கு கத்திக் குத்து + "||" + Student playing on cell phone - screams at teacher who knocks

செல்போனில் விளையாடிய மாணவன் - தட்டிக் கேட்ட ஆசிரியருக்கு கத்திக் குத்து