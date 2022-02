மாநில செய்திகள்

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருப்பதால் ‘நல்ல செய்தியை விரைவில் அறிவிப்பேன்’ - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + ‘I will announce the good news soon’ as the Rules of Conduct for Elections are in force

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருப்பதால் ‘நல்ல செய்தியை விரைவில் அறிவிப்பேன்’ - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு