மாநில செய்திகள்

ஜனநாயக முறைப்படி தேர்தல் நடந்தால் தே.மு.தி.க.வுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி: பிரேமலதா விஜயகாந்த் + "||" + The biggest victory for the DMDK if the elections are held in a democratic manner: Premalatha Vijayakanth

ஜனநாயக முறைப்படி தேர்தல் நடந்தால் தே.மு.தி.க.வுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி: பிரேமலதா விஜயகாந்த்