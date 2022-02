மாநில செய்திகள்

மனைவியிடம் கடன் வசூலிக்க வந்தவரை கத்தியால் குத்திய கணவன் + "||" + The husband stabbed his wife until he came to collect the debt

மனைவியிடம் கடன் வசூலிக்க வந்தவரை கத்தியால் குத்திய கணவன்