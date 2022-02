மாநில செய்திகள்

வேட்பாளர்களின் முகவர்கள் அடையாள அட்டை இருந்தால் மட்டுமே வாக்கு எண்ணும் மையத்துக்குள் அனுமதி + "||" + Candidates' agents are allowed inside the counting center only if they have an identity card

