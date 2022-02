மாநில செய்திகள்

அலங்கார ஊர்திகளை பார்வையிட்ட மாணவர்களிடம், முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துரையாடல் + "||" + Discussion by First Minister MK Stalin with students who visited the decorative vehicles

அலங்கார ஊர்திகளை பார்வையிட்ட மாணவர்களிடம், முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துரையாடல்