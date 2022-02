மாநில செய்திகள்

சில வார்டுகளில் அ.தி.மு.க.வை பின்னுக்கு தள்ளி 2-ம் இடம் பிடித்த பா.ஜ.க. + "||" + In some wards, the AIADMK was overtaken by the second-placed BJP.

