மாநில செய்திகள்

குலுக்கல் முறையில் வெற்றி பெற்ற பா.ஜனதா வேட்பாளர் + "||" + The BJP candidate who won by a landslide

குலுக்கல் முறையில் வெற்றி பெற்ற பா.ஜனதா வேட்பாளர்