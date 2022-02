மாநில செய்திகள்

வெற்றி பெற்றோரின் முகத்தில் மலர்ச்சியை கண்டபோது.. உடல் அயர்ச்சி சூரியனைக் கண்ட பனிபோல் விலகுகிறது..! மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Victory When you see the blossom on the face of the parents .. The body burns away like the snow that saw the sun - MK Stalin

வெற்றி பெற்றோரின் முகத்தில் மலர்ச்சியை கண்டபோது.. உடல் அயர்ச்சி சூரியனைக் கண்ட பனிபோல் விலகுகிறது..! மு.க.ஸ்டாலின்