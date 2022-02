மாநில செய்திகள்

தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு சம்பவம்: விசாரணை கமிஷன் பதவி காலம் மேலும் 3 மாதம் நீட்டிப்பு + "||" + Thoothukudi shooting incident: Commission of Inquiry extended for another 3 months

தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு சம்பவம்: விசாரணை கமிஷன் பதவி காலம் மேலும் 3 மாதம் நீட்டிப்பு