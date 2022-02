மாநில செய்திகள்

புதிய கவுன்சிலர்கள் 2-ந்தேதி பதவி ஏற்பு: சென்னை மாநகராட்சி மேயர் தேர்தல் 4-ந்தேதி நடக்கிறது + "||" + New councilors to be sworn in on May 2: Chennai mayoral election will be held on April 4

புதிய கவுன்சிலர்கள் 2-ந்தேதி பதவி ஏற்பு: சென்னை மாநகராட்சி மேயர் தேர்தல் 4-ந்தேதி நடக்கிறது