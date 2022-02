மாநில செய்திகள்

நடிகர் அஜித் திரைப்படம் வெளியான தியேட்டர் முன் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு + "||" + Petrol bomb blast in front of theater where actor Ajith movie was released

நடிகர் அஜித் திரைப்படம் வெளியான தியேட்டர் முன் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு