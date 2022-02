மாநில செய்திகள்

பத்திரிகையாளர் நல வாரியம் அமைத்து அரசு ஆணை பா.சிவந்தி ஆதித்தன் உள்பட உறுப்பினர்கள் நியமனம் + "||" + Government order to set up a Press Welfare Board and appoint members including P. Sivanthi Adithan

பத்திரிகையாளர் நல வாரியம் அமைத்து அரசு ஆணை பா.சிவந்தி ஆதித்தன் உள்பட உறுப்பினர்கள் நியமனம்