மாநில செய்திகள்

தேர்வுக்குழு செயலாளரின் ஓய்வூதியத்தில் இருந்து மாணவர்களுக்கு இழப்பீடு - ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு + "||" + Compensation to students from the pension of the Selection Committee Secretary - ICC Action Order

தேர்வுக்குழு செயலாளரின் ஓய்வூதியத்தில் இருந்து மாணவர்களுக்கு இழப்பீடு - ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு