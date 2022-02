மாநில செய்திகள்

தாயிடம் தகராறு செய்ததால் ஆத்திரம்: கிரிக்கெட் மட்டையால் தந்தையை அடித்து கொன்ற பிளஸ்-1 மாணவர் + "||" + Anger over quarrel with mother: Plus-1 student who beat father to death with a cricket bat

தாயிடம் தகராறு செய்ததால் ஆத்திரம்: கிரிக்கெட் மட்டையால் தந்தையை அடித்து கொன்ற பிளஸ்-1 மாணவர்