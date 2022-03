மாநில செய்திகள்

காதலிக்க மறுத்த மாணவியை தாக்கிய வாலிபர்கத்தியால் வெட்ட முயன்றதால் பரபரப்பு + "||" + Police have registered a case against a youth who attacked a student for forcing her to fall in love.

காதலிக்க மறுத்த மாணவியை தாக்கிய வாலிபர்கத்தியால் வெட்ட முயன்றதால் பரபரப்பு