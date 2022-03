மாநில செய்திகள்

வவுச்சர் ஊழியர்களுக்கு ரூ 10 ஆயிரம் சம்பளம்முதல் அமைச்சர் ரங்கசாமி படத்துடன் ஊழியர்கள் செடல் ஊர்வலம் + "||" + Employees marched in procession with a picture of First Minister Rangasamy ordering them to pay Rs 10,000 to voucher employees.

