மாநில செய்திகள்

ஹெல்மெட் அணிந்து பதவி ஏற்க வந்த அ.தி.மு.க. கவுன்சிலர்கள் + "||" + The AIADMK leader who came to assume office wearing a helmet. Councilors

ஹெல்மெட் அணிந்து பதவி ஏற்க வந்த அ.தி.மு.க. கவுன்சிலர்கள்