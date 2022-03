மாநில செய்திகள்

பட்ஜெட்டுக்கு ஒப்புதல் வழங்க தமிழக அமைச்சரவை 5-ந் தேதி கூடுகிறது + "||" + The Tamil Nadu cabinet meets on the 5th to approve the budget

பட்ஜெட்டுக்கு ஒப்புதல் வழங்க தமிழக அமைச்சரவை 5-ந் தேதி கூடுகிறது