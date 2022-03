மாநில செய்திகள்

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்ட முறைகேடு புகார்: ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி தலைமையில் விசாரணை கமிஷன் + "||" + Smart City Project Abuse Complaint: Retired IAS Commission of Inquiry headed by the Officer

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்ட முறைகேடு புகார்: ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி தலைமையில் விசாரணை கமிஷன்