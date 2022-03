மாநில செய்திகள்

மிச்சர் கடையில் தீ விபத்து; ரூ 2 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதம்...! + "||" + Fire at mixer store; Rs 2 lakh worth of goods burnt and damaged ...!

மிச்சர் கடையில் தீ விபத்து; ரூ 2 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதம்...!