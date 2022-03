மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இதுவரையில் இல்லாத அளவு 300-க்கும் கீழ் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்தது + "||" + In Tamil Nadu, the number of corona infections is less than 300, which is unprecedented

தமிழகத்தில் இதுவரையில் இல்லாத அளவு 300-க்கும் கீழ் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்தது