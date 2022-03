மாநில செய்திகள்

மற்றவர்களுக்கு வேலை கொடுக்கும்வகையில்பெண்கள் திறமையை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்அமைச்சர் சந்திரபிரியங்கா அறிவுறுத்தல் + "||" + After women finish school, instead of going to others and asking for work, you need to develop the skills to stand on your own two feet and give work to others. Minister Chandrapriyanka has advised that.

