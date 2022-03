மாநில செய்திகள்

அரூர் பேரூராட்சி: தலைவர், துணைத் தலைவராக மனைவி-கணவர் தேர்வு + "||" + Arur mayor elected wife and husband as president and vice-president

அரூர் பேரூராட்சி: தலைவர், துணைத் தலைவராக மனைவி-கணவர் தேர்வு