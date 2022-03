மாநில செய்திகள்

போட்டியின்றி ஒருமனதாக தேர்வு சென்னை மாநகராட்சியின் 49-வது மேயராக பிரியா பதவியேற்பு + "||" + Priya sworn in as 49th Mayor of Chennai

போட்டியின்றி ஒருமனதாக தேர்வு சென்னை மாநகராட்சியின் 49-வது மேயராக பிரியா பதவியேற்பு