மாநில செய்திகள்

“மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு ரூ.1,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்வதா?” - கர்நாடக அரசுக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் கண்டனம் + "||" + 1,000 crore allocated for Megha Dadu Dam project O. Panneerselvam condemns the Government of Karnataka

“மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு ரூ.1,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்வதா?” - கர்நாடக அரசுக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் கண்டனம்