கோவில்களில் பக்தர்கள் காணிக்கையாக கொடுக்கும் தங்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள மறுத்தால் நடவடிக்கை: இந்து சமய அறநிலையத்துறை

மாநில செய்திகள்

கோவில்களில் பக்தர்கள் காணிக்கையாக கொடுக்கும் தங்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள மறுத்தால் நடவடிக்கை: இந்து சமய அறநிலையத்துறை + "||" + Action against refusal to accept gold donated by devotees in temples: Department of Hindu Religious Affairs

கோவில்களில் பக்தர்கள் காணிக்கையாக கொடுக்கும் தங்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள மறுத்தால் நடவடிக்கை: இந்து சமய அறநிலையத்துறை