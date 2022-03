மாநில செய்திகள்

ராமநாதபுரம்: கூட்டுறவு வங்கியில் நகை கடன் தள்ளுபடி செய்யாத அதிகாரியை கண்டித்து ஆர்பாட்டம்..! + "||" + Ramanathapuram: Demonstration against the officer who did not write off the jewelery loan in the Co-operative Bank ..!

ராமநாதபுரம்: கூட்டுறவு வங்கியில் நகை கடன் தள்ளுபடி செய்யாத அதிகாரியை கண்டித்து ஆர்பாட்டம்..!