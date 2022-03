மாநில செய்திகள்

கோயில்களுக்குச் சொந்தமான 31 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் அளவீடு + "||" + Measurement of 31 thousand acres of land belonging to temples

கோயில்களுக்குச் சொந்தமான 31 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் அளவீடு