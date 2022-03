மாநில செய்திகள்

மதுக்கடையில் மாற்ற முயன்ற போதுகள்ள நோட்டுகளுடன் வாலிபர்கள் கைதுஅரசியல் பிரமுகரும் சிக்கினார் + "||" + Two youths were arrested for trying to change counterfeit notes at a liquor store in Puduvai. The political figure was also trapped.

