மாநில செய்திகள்

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாடத்திட்டங்கள் மாற்றம் அமைச்சர் தகவல் + "||" + Curriculum change after 25 years at Anna University informed the Minister

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாடத்திட்டங்கள் மாற்றம் அமைச்சர் தகவல்