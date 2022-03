மாநில செய்திகள்

மின்சாரம் தாக்கி மாடியில் இருந்து விழுந்து ஏ.சி.மெக்கானிக் உயிரிழப்பு...! + "||" + AC mechanic killed after falling from floor due to electric shock

மின்சாரம் தாக்கி மாடியில் இருந்து விழுந்து ஏ.சி.மெக்கானிக் உயிரிழப்பு...!