மாநில செய்திகள்

ஒப்பந்த டாக்டர்களுக்கு ரூ 10 ஆயிரம் சம்பளம் உயர்வுரங்கசாமி அறிவிப்பு + "||" + First Minister Rangasamy has announced a Rs 10,000 salary hike for contract doctors in the puducherry government health department.

ஒப்பந்த டாக்டர்களுக்கு ரூ 10 ஆயிரம் சம்பளம் உயர்வுரங்கசாமி அறிவிப்பு