மாநில செய்திகள்

சென்னை ஐ.ஐ.டி. வளாகத்தை பார்வையிட விமானத்தில் வந்த நெல்லை மாவட்ட அரசு பள்ளி மாணவர்கள் + "||" + Chennai IIT Nellai District Government School students who arrived by plane to visit the campus

சென்னை ஐ.ஐ.டி. வளாகத்தை பார்வையிட விமானத்தில் வந்த நெல்லை மாவட்ட அரசு பள்ளி மாணவர்கள்