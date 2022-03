ரோந்து பணியில் ஈடுபட்ட போலீசாருக்கு கொலை மிரட்டல்லாரி டிரைவர் கைது

மாநில செய்திகள்

ரோந்து பணியில் ஈடுபட்ட போலீசாருக்கு கொலை மிரட்டல்லாரி டிரைவர் கைது + "||" + Police arrested the driver who threatened to kill the patrolling policemen by loading the minivan.

ரோந்து பணியில் ஈடுபட்ட போலீசாருக்கு கொலை மிரட்டல்லாரி டிரைவர் கைது