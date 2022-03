மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வு அடிப்படையிலான மருத்துவ படிப்புகளுக்கு 2 வது கட்ட கலந்தாய்வு முடிவுகள் வெளியீடு + "||" + Neat selection based Phase 2 consultation results for medical courses have been published.

நீட் தேர்வு அடிப்படையிலான மருத்துவ படிப்புகளுக்கு 2 வது கட்ட கலந்தாய்வு முடிவுகள் வெளியீடு