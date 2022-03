மாநில செய்திகள்

மாணவிகளிடம் இயற்கை சார்ந்த விவரங்கள் கேட்கப்படுவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் + "||" + Students should avoid being asked for natural details - O. Panneerselvam

மாணவிகளிடம் இயற்கை சார்ந்த விவரங்கள் கேட்கப்படுவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் - ஓ.பன்னீர்செல்வம்