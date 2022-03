மாநில செய்திகள்

ரவுடிகளின் வீடுகளில் போலீசார் அதிரடி சோதனைதொடர் குற்றங்களில் ஈடுபட்டால் குண்டர் சட்டம் பாயும் என எச்சரிக்கை + "||" + Police raided the homes of the rowdies. Police have also warned that the law of thugs will flow if they are involved in serial crimes.

