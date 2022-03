மாநில செய்திகள்

அரசு துறைகளில் இளநிலை முதுநிலை எழுத்தர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்முதல் அமைச்சர் ரங்கசாமி தகவல் + "||" + First Minister Rangasamy said that the posts of Bachelor and Masters Clerk will be filled in the Pondicherry Government Department.

