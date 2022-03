மாநில செய்திகள்

நுங்கம்பாக்கம் ரெயில் நிலையத்தில் பரபரப்பு 1½ வயது குழந்தை உள்பட 14 பேர் ‘லிப்ட்’டில் சிக்கி தவிப்பு + "||" + 14 people, including a 10-year-old child, were trapped in a lift at the Nungambakkam railway station.

