மாநில செய்திகள்

தமிழக உரிமைகளை விட்டுக் கொடுக்க முதல்-அமைச்சர் தயாராகிவிட்டார்; பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு + "||" + The First Minister is ready to give up the rights of Tamil Nadu; BJP leader accuses Annamalai

தமிழக உரிமைகளை விட்டுக் கொடுக்க முதல்-அமைச்சர் தயாராகிவிட்டார்; பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு