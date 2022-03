மாநில செய்திகள்

பொதுவுடைமை சிந்தனையாளர் ஜீவானந்தம் பேரனுக்கு அரசு வேலை முதல்-அமைச்சர் வழங்கினார் + "||" + Presented by the First-Minister of Government Work to the grandson of the commonwealth thinker Jeevanandam

பொதுவுடைமை சிந்தனையாளர் ஜீவானந்தம் பேரனுக்கு அரசு வேலை முதல்-அமைச்சர் வழங்கினார்