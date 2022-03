மாநில செய்திகள்

‘சி.பா. ஆதித்தனார் விருது’: மனுஷ்யபுத்திரனுக்கு வழங்கினார் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + ‘S.P.Adithanar Award’: Presented by the Chief Minister MK Stalin to Manushyaputhiran

