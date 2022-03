மாநில செய்திகள்

விளையாட்டு பயிற்சி பெற வீரர்கள் தேர்வு 21 22 ந்தேதிகளில் நடக்கிறது + "||" + Select players to receive sports training Going on the 21st and 22nd.

விளையாட்டு பயிற்சி பெற வீரர்கள் தேர்வு 21 22 ந்தேதிகளில் நடக்கிறது